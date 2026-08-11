Adıyaman'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 1 Ağır Yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü O.T. (21) ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Cami Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde O.T. (21) idaresindeki motosiklet ile E.B. (39) yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü O.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavisi sürdürülen O.T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.