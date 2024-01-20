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Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı

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Uşak'ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, Sivaslı-Uşak karayolu Cezaevi kavşağında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı

UŞAK - Uşak'ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Sivaslı-Uşak karayolu Cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş. idaresindeki 26 ADS 597 plakalı otomobil ile M.K. kontrolündeki 64 BH 736 plakalı midibüs çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilde bulunanlar sıkıştıkları yerden çıkartıldı. 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü A.Ş., otomobildeki yolcu konumunda bulunan B.Y. ve A.T.Y. ve işçi servisinde yolcu konumunda bulunan D.K. ve E.D. çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sivaslı Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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