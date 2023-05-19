Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 54 ADK 193 plakalı Suzuki marka otomobil ile A.Z. kontrolündeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.