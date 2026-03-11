Haberler

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir motosikletli kurye, otomobil ile çarpıştı. Olay sonrası yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Lüleburgaz ilçesi Siteler Mahallesi Özcanlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile motosikletli kurye çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
