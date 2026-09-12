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Otomobil ile aydınlatma direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaza yapması sonucu meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaza yapması sonucu meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Kömürlük Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü Y.E.K. ile araçta yolcu olarak bulunan Emirhan Adıbelli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Emirhan Adıbelli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Y.E.K.'nın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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