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Besni'de Heyelanlı Yolda Otomobil Asfalta Çarptı

Besni'de Heyelanlı Yolda Otomobil Asfalta Çarptı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde, daha önce heyelan yaşanan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, yükselen asfalta çarptı. Sürücü M.D. yara almadan kurtulurken, araçta hasar oluştu. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi; soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde daha önceden heyelanın olduğu yolda bir otomobil kontrolden çıkarak yükselen asfalta çarptı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Besni yönüne ilerleyen M.D. idaresindeki 46 ACC 824 plakalı otomobil, Besni ilçesi Şahintepesi mevkiinde daha önceden yaşanan heyelandan dolayı bozuk olan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu heyelanda yükselen asfalta çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken otomobilde hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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