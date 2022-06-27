Otomobil faresi polise böyle yakalandı Bursa'da gündüz vakti otomobil çalmaya yeltenen hırsızlık şüphelisi şahıs, nokta görevi yapan polis memuruna yakalandı. Bursa'da gündüz vakti otomobil çalmaya yeltenen hırsızlık şüphelisi şahıs, nokta görevi yapan polis memuruna yakalandı. Bir siyasi partinin il başkanlığının bulunduğu binada nokta görevi yapan polis, yakaladığı şüpheliyi en yakın polis merkezine götürdü. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde boş arsada park halinde bulunan otomobilin, kapılarının bir şüpheli tarafından zorlandığını fark eden siyasi parti binasında görevli polis memuru, kontrol için otomobilin yanına gidince şüpheliyi otomobilin içinde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerine çağırılan polis ekibiyle şüpheli polis merkezine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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