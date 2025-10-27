Otomobil Eczaneye Girdi, Yaralanan Yok

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde park halindeki bir otomobil, el freninin tam çekilmemesi sonucu hareket ederek eczaneye girdi. Şans eseri yaralananın olmadığı olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Doğanşehir ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir eczaneye gelen müşterinin 27 ANG 968 plakalı Honda marka aracı el freninin tam çekilmemesi sonucu hareket etti. Kısa sürede hız kazanan araç eczanenin vitrinine çarparak içeri girdi. Kazada yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaza anının çevredeki güvenlik kameralarına yansıdığı olayda aracın yavaşça hareket edip bir anda eczanenin camına çarpması yer alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA