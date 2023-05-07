Otomobil çekici ile çarpıştı: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sungurlu - Alaca karayolu Gökçam Köyü yakınlarında meydana geldi. Sungurlu'da Alaca istikametine seyir halinde olan Zafer Ö. yönetimindeki 06 DHT 498 plakalı otomobil, TIR'ı solladığı esnada karşı yönden gelen Ufuk Y. yönetimindeki 42 AGM 493 plakalı çekici ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkarttı. Kazada otomobil sürücüsü Zafer Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafik iki yönlü olarak ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasından sonra trafik tekrar açıldı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.