Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplanırken, sürücü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Cırgalan Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda, E.Ş. (20) yönetimindeki 38 AOZ 644 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobilde sıkışan sürücü E.Ş.'yi çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. E.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, otomobil çekiciyle bölgeden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ