Ankara-Niğde Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara-Niğde Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

AA - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Ankara-Niğde Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

S.S. idaresindeki 33 EGN 39 plakalı otomobil Ankara-Niğde Otoyolu Gölcük gişeleri yakınlarında bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, kazada Durhasan Selvi ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ile Ömer Acar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Abdullah Özkul - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title