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Otomobil alevlere teslim oldu

Otomobil alevlere teslim oldu
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Bursa’da seyir halindeki otomobil, motor kısmından bir anda alev aldı.

Bursa'da seyir halindeki otomobil, motor kısmından bir anda alev aldı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, Ankara Yolu Caddesi Arabayatağı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin, seyir halindeyken motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi. Olayı fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekti. Dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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