Otomobil alev aldı, sürücü akaryakıt istasyonu çalışanları kurtardı

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı : 1'i ağır 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobil, kazanın şiddetiyle alev aldı. Kazayı gören akaryakıt istasyonu çalışanları yangına müdahale ederken bir yandan da sürücüyü dışarı çıkarttı. Facianın eşiğinden dönülen kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza 04.00 sıralarında Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Merkez Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gölcük istikametine seyir halindeki M.Ö. idaresindeki 41 E 0320 plakalı BMW marka otomobil, Amiral Sağlam Caddesinden ana yola çıkan K.Ö. hakimiyetindeki 16 AOR 770 plakalı Dacia marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar orta refüje ve yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi. İki sürücü de yaralanırken BMW marka otomobil ise alev aldı. Kazayı gören akaryakıt istasyonu çalışanları yangın tüpleriyle birlikte yardıma koştu. Akaryakıt istasyonu çalışanları sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartırken bir yandan da yangına müdahale etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. Sağlık ediplerince ambulansa alınan iki yaralı ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürüldü. Facianın eşiğinden dönülen kazada sürücü K.Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan hafif ticari araç sürücüsü M.Ö.'nün alkollü olduğu iddia edildi. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, trafik ise normal seyrine döndü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.