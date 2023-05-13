Otomobil 150 metre yükseklikteki uçuruma yuvarlandı : 2 yaralı Teyze yeğen eve dönüş yolunda dehşeti yaşadı Otomobil defalarca takla attı, yaralılara ulaşmak için ekipler seferber oldu Kocaeli'nin Derince ilçesinde eve dönüş yolunda sürücüsün kontrolünden çıkan otomobil 150 metrelik...

Otomobil 150 metre yükseklikteki uçuruma yuvarlandı : 2 yaralı

Teyze yeğen eve dönüş yolunda dehşeti yaşadı

Otomobil defalarca takla attı, yaralılara ulaşmak için ekipler seferber oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde eve dönüş yolunda sürücüsün kontrolünden çıkan otomobil 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Defalarca takla attıktan sonra durabilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Sultan Mahallesi Yörükler Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 34 FOR 771 plakalı Peugeot marka otomobil rampa aşağıya indiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak 150 metre uzunluğundaki uçuruma yuvarlandı. Defalarca takla atan otomobil ters vaziyette durabildi. Kazanın şiddetiyle sürücü ve teyzesi G.A. yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri otomobilin bulunduğu alana inerek yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri ve kaza yerine gelen vatandaşların yardımıyla sedyeye alınarak ambulansa taşındı. İki yaralı ardından Kocaeli Şehir Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, sürücü K.K.'nin teyzesi G.A. ile ahırlarında bulunan hayvanları beslemeye gittiği ve evlerine döndüğü esnada kaza yaptıkları öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.