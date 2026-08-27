Beyşehir'de husumet dehşeti: Araçla çarpıp silahla ateş açtılar

Konya'nın Beyşehir ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan taraflardan biri otomobiliyle husumetlisine çarparken, diğer kişi silahla ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, Beyşehir Otogarı'nın arkasında bulunan araç park alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. idaresindeki otomobilin sürücüsü, otogar girişinde karşılaştığı husumetlisi M.E.'nin üzerine aracını sürdü. Otomobilin çarpması sonucu M.E. yaralandı. M.E.'de üzerinde bulunan silahla otomobil sürücüsüne ateş açtı. Açılan ateş sonucu sürücü A.T. vücudunun 3 ayrı yerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilin çarpması sonucu kalçasından yaralanan M.E., acil servisteki ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada çok sayıda boş kovan tespit edildi. Kurşunlardan bazılarının otomobile isabet ettiği belirlendi. Yaşanan olay sırasında otogarın park alanında bulunan başka bir otomobilin de çarpma sonucu zarar gördüğü tespit edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı