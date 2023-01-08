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Bu kadarına da pes! Otobüsün tekerleğinde Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Yunanistan'a gidecek olan otobüsün lastik bölümündeki alana saklanan 2 Filistinli, Beyoğlu zabıta ekiplerine yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan 2 şahıs, emniyete götürüldü.

İstanbul'dan Yunanistan'a gidecek olan otobüsün lastik bölümündeki alana gizlice giren 2 Filistin uyruklu şahıs, kilometrece yol geldi.

ŞOFÖR FARK ETTİ

Beyoğlu Talimhane bölgesine giriş yapan otobüsün lastik bölümünde bir arızadan şüphelenilmesi üzerine şoför aşağıya indi. Durumun zabıta ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, 2 şahsın lastik bölümündeki alana gizlice girdiğini tespit etti.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Lastik bölümünden çıkartılan iki şahıs, olay yerine polislere teslim edildi. Avrupa'ya kaçmak için böyle bir plan yaptıkları öğrenilen şahıslar, polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaşananlar kameralara yansırken, otobüsün yolcularını aldıktan sonra yoluna devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan İstanbul Beyoğlu Zabıta 3. Sayfa Haberler

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