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Otobüsten İnerken Fenalaşan Kişi Hayatını Kaybetti

Otobüsten İnerken Fenalaşan Kişi Hayatını Kaybetti
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İstanbul'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine gelen 65 yaşındaki Yaşar Şıvgın, otobüsten indikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şıvgın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otobüsten inerken fenalaşan bir kişi hayatını kaybetti

KASTAMONU - İstanbul'dan memleketi Kastamonu'nun Cide ilçesinde gelen şahıs, otobüsten indiği sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan memleketi Kastamonu'nun Cide ilçesine gelmek isteyen 65 yaşındaki Yaşar Şıvgın, Cide Şehirlerarası Otobüs Terminaline geldi. Burada yolcu otobüsünden inen Yaşar Şıvgın, bagaj kısmından valizini almak istediği sırada fenalaşarak yere yığıldı. Çıvgın'a ilk olarak çevresinde bulunan vatandaşlar müdahalede bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Yaşar Şıvgın, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şıvgın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cide'nin Başköy köyü nüfusuna kayıtlı olan Şıvgın'ın, yarın öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDEM DEMİRCİ - 3.Sayfa
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