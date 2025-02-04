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Otobüsteki gizli bölmeden 26 kaçak göçmen çıktı

Otobüsteki gizli bölmeden 26 kaçak göçmen çıktı
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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yol kontrolünde durdurulan otobüste oluşturulan gizli bölmede 26 kaçak göçmen yakalandı. Otobüste arama anları, polis kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Vakfıkebir ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan otobüste arama yaptı.

GİZLİ BÖLMEDEN ÇIKTILAR

Otobüsün koltukları arkasında oluşturulan gizli bölmede 26 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Otobüsteki gizli bölmeden 26 kaçak göçmen çıktı

ARAMA ANLARI POLİS KAMERASINDA

Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şüphelinin gözaltına alındığı otobüste arama anları da polis kamerasına yansıdı.

Otobüsteki gizli bölmeden 26 kaçak göçmen çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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