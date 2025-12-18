Haberler

Otobüste kavga: Şoför ve kadın yolcu birbirine saldırdı

Adana'da bir halk otobüsünde, sürücü ile kadın yolcu arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kadın yolcu, sürücüye küfür etti ve eşyalar fırlatarak saldırmaya çalıştı. Kavga, diğer yolcuların müdahalesiyle sonlandırıldı.

Adana'da, bir halk otobüsünde şoför ile kadın yolcu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünden inen kadın yolcu ile sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında kadın yolcu, sürücüye küfürlü konuştu. Sürücü de karşılık verdi. Öfkelenen kadın yolcu, sürücüye çeşitli eşyalar fırlattıktan sonra yeniden otobüse binerek saldırmaya başladı. Bunun üzerine sürücü de kadına karşılık verdi.

Otobüs içerisindeki yolcuların araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırılırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
