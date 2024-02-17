Otobüste fenalaşan öğrenciyi hastaneye yetiştiren şoför: 'Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı'

Otobüste fenalaşan öğrenciyi hastaneye yetiştiren şoför: "Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı"

ISPARTA - Isparta'da halk otobüsünde fenalaşan üniversite öğrencisini hastaneye yetiştiren Mehmet Özçelik, "O an hiçbir şey aklıma gelmedi. Bir an önce arkadaşımızı sağlığına kavuşturmak için en hızlı bir şekilde nasıl yetiştirebilirim diye onu düşündüm. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı" dedi.

Olay, Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne bağlı, Çünür Mahallesi-Mihri Hatun Kız Öğrenci Yurdu seferini yapan 22 numaralı otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte otobüse binen üniversite öğrencisi Rabia Cin seyir halinde olan otobüste fenalaşarak yere düştü. Genç kıza ilk müdahaleyi yanındaki arkadaşları ve otobüsteki diğer yolcular yaptı. Durumu fark eden şoför Mehmet Özçelik, hiçbir durakta durmadan öğrenciyi bir özel hastanenin acil servisine ulaştırdı.

"Hastaneye yetiştirdik"

25 yıldır otobüs şoförlüğü yaptığını belirten Özçelik, o anları anlattı. Özçelik, "Sabah ilk seferimden öğrenci yurduna geçtim. Öğrenci yurdundan arkadaşları aldım dönüş yolunda Isparta istikametine doğru gelirken yolda aracın içinde sesler geldi kameradan baktığında bir tane arkadaşımızın düştüğünü gördüm. O sırada yolcular ambulansı arayalım dedi. Ben de ambulansa gerek yok yakınımızda bir özel hastane var oraya bir an önce yetiştirelim dedim. Hızlı bir şekilde kapıları kapatıp seri bir şekilde hastanenin aciline geldim. Hastane çalışan bir arkadaşımız vardı, zaten o bize yardımcı oldu koşarak gitti sedye getirdi. Hastaneye yetiştirdik" dedi.

"Bizim görevimiz vatandaşa yardımcı olmak"

Olayın yaşandığı anlarda duygularını aktaran Özçelik "O an hiçbir şey aklıma gelmedi. Bir an önce arkadaşımızı sağlığına kavuşturmak için en hızlı bir şekilde nasıl yetiştirebilirim diye onu düşündüm. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Bizim görevimiz vatandaşa yardımcı olmak. Arkadaşımıza acil şifalar diliyorum inşallah iyileşmiştir" şeklinde konuştu.

Otobüste yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öğrencinin seyir halinde olan otobüsün içerisinde arkadaşı ile ayakta sohbet ettiği daha sonra yere düştüğü ve arkadaşı ve diğer yolcuların müdahale ettiği ve şoförün hiçbir durakta durmadan hastane aciline geldiği yansıdı. Hastane önünde sedye ile otobüsün içerisine giren sağlık ekiplerinin ilk daha sonra üniversite öğrencisini otobüsten indirdiği anlar yer aldı.