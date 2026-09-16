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Otobüste çıkan yangını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü

Otobüste çıkan yangını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü
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Hatay’da seyir halinde ilerleyen otobüste çıkan yangını, itfaiye ekipleri müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Hatay'da seyir halinde ilerleyen otobüste çıkan yangını, itfaiye ekipleri müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Yangın, Erzin - Adana otoyolu üzerinde yaşandı. Seyir halinde ilerleyen otobüste, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Otobüste dumanların çıktığını gören şoför durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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