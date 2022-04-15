Otobüs şoförü ile taksicinin kavgasını ayırmak isteyen vatandaş bıçaklandı - Haberler

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Otobüs şoförü ile taksicinin kavgasını ayırmak isteyen vatandaş bıçaklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otobüs şoförü ile taksicinin kavgasını ayırmak isteyen vatandaş bıçaklandı

İzmir'in Konak ilçesinde otobüs şoförü ile kavga eden taksi sürücüsü K.K., kavgayı ayırmaya gelen M.G. isimli vatandaşı bacağından bıçakladı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İZMİR (İHA) - Dün akşam saatlerinde Konak ilçesinde 502 Numaralı Cengizhan-Halkapınar Metro güzergahında sefer yapan otobüs şoförü ile taksi sürücüsü K.K. arasında tartışma çıktı.

AYIRMAK İSTERKEN BIÇAKLANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. isimli bir vatandaş, kavgayı ayırmak için araya girdi. Taksi sürücüsü, bu kez otobüs şoförünü bırakarak M.G. ile kavga etmeye başladı. Kavga esnasında K.K., yanında bulunan bıçağı çıkararak M.G.'yi bacağından bıçakladı.

O ANLAR KAMERADA

Yaralı M.G.'nin kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenilirken, K.K. ise gözaltına alındı. Kavga anları ise otobüste bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Otobüs şoförü ile taksicinin kavgasını ayırmak isteyen vatandaş bıçaklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Metro, İzmir, Taksi, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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