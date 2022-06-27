Son dakika! Kamyonun sıkıştırdığı otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Kamyonun sıkıştırdığı otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika haberleri: Kamyonun sıkıştırdığı otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı Bursa'da otobanda meydana gelen kazada iddiaya göre kamyonun sıkıştırması sonucu bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kamyonun sıkıştırdığı otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'da otobanda meydana gelen kazada iddiaya göre kamyonun sıkıştırması sonucu bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kamyonun sıkıştırması sonucu 34 GV 6284 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İlk müdahale diğer sürücüler tarafından yapılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Zeki Sevim - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title