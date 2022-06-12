Otobanda 3 aracın karıştığı kazada arabalardan 2'si alev aldı - Haberler

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Otobanda 3 aracın karıştığı kazada arabalardan 2'si alev aldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otobanda 3 aracın karıştığı kazada arabalardan 2'si alev aldı Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Balıkesir-İstanbul karayolunun Susurluk bağlantı noktası yakınlarında meydana gelen 3 aracın karıştığı kazada arabalardan 2'si alev aldı, kazada ilk...

Otobanda 3 aracın karıştığı kazada arabalardan 2'si alev aldı

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

BALIKESİR - Balıkesir-İstanbul karayolunun Susurluk bağlantı noktası yakınlarında meydana gelen 3 aracın karıştığı kazada arabalardan 2'si alev aldı, kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, 2 aracın çarpışması ile oluşurken, diğer aracın ise kaza mahallinden geçerken kayması ile meydana geldiği iddia edildi.

İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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