Çekici otomobili yola düşürdü

100 kara yolunda trafik ışıklarında duran bir oto kurtarıcı, hareket ettiği sırada üzerindeki otomobillerden birini yola düşürdü. O anlar bir tırın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, D-100 kara yolu Sanayi Kavşağı'nda mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ışıklı kavşakta duran ve üzerinde iki otomobil bulunan çekici, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket etti. Bu sırada çekicinin üzerinde bulunan 37 ABL 262 plakalı otomobil yola düştü. Durumu fark etmeyen çekici sürücüsü yoluna devam ederken, yola düşen otomobili gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yola düşen araç kaldırılarak trafik akışı yeniden normale döndürüldü.

Öte yandan, otomobilin çekiciden düştüğü anlar yoldan geçen bir tırın araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı