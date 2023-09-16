Oto hırsızı önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı

Erzincan'da 4 işyerinden hırsızlık yaptıktan sonra çaldığı otomobille kaçmaya çalışan şüpheli önce güvenlik kamerasına ardından polise kıskıvrak yakalandı.

Olay, Erzincan merkez Karaağaç Mahallesi Şehit Kenan Ardıç Caddesi üzerinde önceki gün gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, polise gelen ihbarda 4 iş yerinden hırsızlık olduğu, bir miktar paranın ve 24 plakalı otomobilin çalındığının bildirilmesi üzerine; Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını H.Ö. isimli şahsın gerçekleştirdiği güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi. Çayırlı İlçe Emniyet Amirliği ile birlikte yapılan çalışmalarda H.Ö. isimli şahıs çalıntı otomobil ile kaçmaya çalışırken aynı gün içerisinde kıskıvrak yakalandı.

Emniyette sorgulanan şüpheli adliyeye sevk edilecek. - ERZİNCAN