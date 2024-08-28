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Havuz başında güneşlenen kadının kafasına baca kapağı düştü

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde tatil yapan kadın, havuz kenarında oturduğu sırada başına düşen baca kapağı nedeniyle ağır yaralandı. Rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan baca kapağının düşme anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde tatil yapan kadın, havuz kenarında oturduğu sırada başına düşen baca kapağı nedeniyle ağır yaralandı. Rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan baca kapağının düşme anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olay, geçen Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Tatilci Hanım K. O. (37), havuz kenarında oturduğu sırada, çatıda bulunan 40 santim büyüklüğündeki bir baca kapağı rüzgarın etkisiyle yerinden çıktı ve başına düştü. Ağır yaralanan Hanım K. O., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Hanım K. O.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza otel misafirleri arasında büyük bir endişeye yol açtı. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili otel müdürü M. D.'nin ifadesini aldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı. Görüntülerde, baca kapağının düşme anı ve sonrasında çevredekilerin yardıma koştuğu yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Antalya Alanya Tatil 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Davut YALANCI:

Güzel ülkemde mutlu bir an bile yok. Tatilde bile bela gelip buluyor insanı. Ölüm kader ama bahanesi en azından uyduruk bir otelin uygunsuz işleri olmasin...

8
0
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müfeyir Kaplan:

acel geliyorum demez yer sağlam olsada

2
0
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