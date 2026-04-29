Otelin bahçesinde park halindeki karavan alev alev yandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otelin bahçesinde park halinde bulunan karavanda yangın çıktı. Yükselen alevler ve duman paniğe neden olurken, yangın anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan bir otelin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan karavandan henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın karavanı sararken, alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, büyüyen alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucu karavan kullanılamaz hale gelirken, karavanın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı