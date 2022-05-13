Giresun'da işçilerin üzerine asansör düştü: 1 işçi hayatını kaybetti - Haberler

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Giresun'da işçilerin üzerine asansör düştü: 1 işçi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Giresun'da tadilat yapılan otelde asansör kabini işçilerin üzerine düştü. Yaşanan kazada 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Giresun'da iş kazası can aldı. Tadilat yapılan otelde asansör kabini işçilerin üzerine düştü. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Giresun'da işçilerin üzerine asansör düştü: 1 işçi hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Giresun Limanı yanındaki Atatürk Bulvarı'nda tadilat yapılan otelin asansör boşluğunda çalışan 3 işçinin üzerine kabin düştü. İhbarla bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin çalışması ile bulundukları yerden çıkarılan işçilerden Ahmet Dağdeviren olay yerinde hayatını kaybetti, Metin Demir ile Sinan Arslan da ambulanslarla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dağdeviren'in cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

İş Kazası, Giresun, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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