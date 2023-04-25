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Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Bitlis-Siirt Karayolu'nda trafik kazası geçirdi. Aracı 3 kez akla atan Canpolat, hafif yaralandı.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat bir takım ziyaretler kapsamında Siirt'e gitmek üzere tek başına otomobiliyle yola çıktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgiye göre, Bitlis-Siirt Yolu'nda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Canpolat, takla atarak kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Canpolat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARACI 3 KEZ TAKLA ATTI

Aracı 3 kez takla atan Canpolat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kadir Canpolat Bitlis Siirt 3. Sayfa Haberler

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