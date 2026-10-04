Osmaniye Sumbas'ta peş peşe 3 deprem tedirginliğe yol açtı, biri 5,2 büyüklüğünde

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Bölgede yaklaşık yarım saat içerisinde peş peşe yaşanan 3 deprem vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.

Deprem sırasında güvenlik kamerasının şiddetle sallandığı, evde bulunan bazı eşyaların ise sarsıntının etkisiyle hareket ettiği görüldü. Kısa süre içerisinde art arda meydana gelen depremlerin ardından bazı vatandaşlar tedbir amacıyla evlerinden dışarı çıktı.

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, "İlimiz Sumbas merkezli 5,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Deprem sonrası ilgili kurumlarımızla ivedilikle koordinasyon sağlanmış olup, şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Engelli vatandaş deprem anını anlattı: "Korkutucuydu"

"Yaşadığımız deprem engelli vatandaşlar açısından ne kadar farklı ve zor olduğunu da ortaya koyuyor" diyen engelli birey Furkan Ulusoy, "15 dakika içerisinde üst üste 3 deprem hissettik. İlk ikisi çok şiddetli değildi ancak sonuncusu hem daha şiddetliydi hem de daha uzun sürdü. Zemin katta oturuyorum fakat engelim nedeniyle eve girip çıkarken asansör kullanmak zorundayım. Çok istemesem de mecburen asansöre binerek evden çıktım. Bu durum, depremin engelli vatandaşlar açısından ne kadar farklı ve zor bir boyutu olduğunu da ortaya koyuyor" diye konuştu.

Deprem haberini okurken depreme yakalandığını söyleyen Recep Tayyip Öztoprak ise, "Gerçekten korkutucuydu. Az önce yine bir deprem oldu. Tam o sırada sosyal medyadan deprem haberlerine bakıyordum. Hatta 'Deprem haberini beğenirken deprem oldu' diye yorum yaptım. Umarım hiçbir yerde olumsuz bir durum yaşanmamıştır. İnşallah başka depremler de yaşamayız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı