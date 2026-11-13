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Osmaniye Dereobası'nda araç yangınına vatandaşlar müdahale etti, itfaiye söndürdü

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Osmaniye Dereobası'nda araç yangınına vatandaşlar müdahale etti, itfaiye söndürdü
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Osmaniye merkez Dereobası Mahallesi'nde bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştığı yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü; yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Osmaniye'de bir araçta çıkan yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Alevlere teslim olan araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Osmaniye merkez Dereobası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Vatandaşların müdahalesine rağmen devam eden yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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