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Osmaniye'deki Düğünde Kavga: 2 Yaralı

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Osmaniye'de bir düğün salonunun önünde gerçekleşen kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, davetlilerin de karışmasıyla büyüdü ve kavgada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de düğünde davetlilerin birbirine girdiği anlar kamerada: 2 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Düğün salonu önünde yaşanan kavga anı kameralara yansıdı.

Olay, Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun önünde yaşandı. Düğün esnasında çıkan kavga, davetlilerin de karışmasıyla büyüdü. Olayda yaralanan Y.A.Ç. ve O.K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların yakınlarının hastaneye gelmesiyle bölgede yoğunluk yaşanırken, bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, düğün salonu önünde yaşanan tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Osmaniye'deki Düğünde Kavga: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERDEN İSLAH - 3.Sayfa

Osmaniye Kavga

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