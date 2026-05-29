Haberler

Osmaniye'de zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Osmaniye'de zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, D-400 kara yolunu Murat Kurum Bey Mahallesi'ne bağlayan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, aynı yönde seyir halinde bulunan hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 27 yaşındaki Hasan Tülü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 6 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, 3 aracın karıştığı zincirleme kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

Dünya nefesini tuttu! Gözler Trump'ın vereceği nihai kararda
CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun 'Şimdi arınma zamanı' yazılı posteri asıldı

CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken poster! Üzerinde yazanlar manidar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Yeni takımını duyurdular
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? Kriz tırmanırken ilk anket sonuçları geldi

Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı

Usta sanatçının bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için daha yüksek risk alarmı verildi

Ölümcül salgın giderek büyüyor! 12 ülkede daha alarm verildi
Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor

Eski futbolcu hobi olarak başladı, şimdi 11 dekar arazide üretiyor
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı

Altında rota değişti
Adıyaman'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Katliam gibi kaza! Koca bir aile dağıldı