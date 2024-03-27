Osmaniye'de Yolcu Otobüsünde Tarihi Eser Kaçakçılığı

Osmaniye'de jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsündeki şüphelinin çantasından 477 adet sikke ve bronz objeler ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezine tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan fiziki takip sonucu yolcu plakası belirlenen bir yolcu otobüsü durduruldu. Şüpheli yolcunun çantasında yapılan aramada ise Helenistik, Roma, Bizans ve Kilikya Ermeni Krallığı dönemlerine ait olduğu belirlenen 477 adet sikke ve bronz objeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE