Osmaniye'de Yolcu Otobüsü Tıra Çarptı: 8 Yaralı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Kızlaç mevkiinde bulunan Aslanlı Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'den Gaziantep istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolculardan 8'i yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
