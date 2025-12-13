Haberler

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı: 1 yaralı

Düziçi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Gümüş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaza, Nuri Ş. idaresindeki 80 DB 286 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Şaban H. isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı adam yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Şaban H., ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
