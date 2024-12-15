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Osmaniye'de yangın faciası: Genç adam köpeğiyle birlikte hayatını kaybetti

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Osmaniye'de tek odalı müstakil evde çıkan yangın sonucu 27 yaşındaki Kerem Akoluk, köpeğiyle birlikte hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Ulaşlı Mahallesi'nde bulunan Kerem Akoluk'un yaşadığı tek katlı müstakil evde çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Osmaniye'de yangın faciası: Genç adam ve köpeği hayatını kaybetti

Osmaniye'de yangın faciası: Genç adam ve köpeği hayatını kaybetti

GENÇ ADAM VE KÖPEĞİ EVDE ÖLÜ BULUNDU

Ekiplerin evde yaptıkları inceleme sırasında Kerem Akoluk ve köpeği ölü bulundu. Kerem Akoluk'un cenazesi Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Osmaniye'de yangın faciası: Genç adam köpeğiyle birlikte hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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