Osmaniye'de Yangın Büyümeden Kontrol Altına Alındı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücünün zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı, ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Düziçi ilçesi Atalan Beldesinde meydana geldi. Osman D. idaresindeki 01 EIE 89 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa