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Osmaniye'de Uzman Çavuş Samet Ceylan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Osmaniye'de Uzman Çavuş Samet Ceylan Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Rahatsızlığı nedeniyle uzun süre tedavi gören 30 yaşındaki Uzman Çavuş Samet Ceylan, Aksaray Sultanhani İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki görevinden sonra Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde askeri erkanla son yolculuğuna uğurlandı.

Osmaniye'de rahatsızlığı nedeniyle uzun süre tedavi gören ve vefat eden 30 yaşındaki Uzman Çavuş Samet Ceylan son yolculuğuna uğurlandı.

Aksaray Sultanhani İlçe Jandarma Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yapan ve rahatsızlığı nedeniyle uzun süre tedavi gören 30 yaşındaki Samet Ceylan geçtiğimiz gün vefat etti. Ceylan, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesi'nde askeri erkanla son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve bir çocuk babası olan Uzman Çavuş Samet Ceylan'ın cenazesi Merhum Ömer Kaybet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Düziçi Asri Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Osmaniye protokolü, Ceylan'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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