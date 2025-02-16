Uzman çavuş şakalaştığı arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı İslam Mahallesi'nde iddiaya göre, Siirt'te görev yapan ve izne gelen Uzman Çavuş Özkan Açıkgöz ile arkadaşı İsmail Ç. şakalaşırken tartışmaya başladı.

UZMAN ÇAVUŞU POMPALI TÜFEKLE VURDU

Tartışmanın akabinde İsmail Ç. "Sen bekle, ben geliyorum" diyerek olay yerinden ayrıldı. Yaklaşık 20 dakika sonra pompalı tüfekle geri dönen İsmail Ç., Açıkgöz'ü ara sokağa çağırdı. İkili arasında burada yeniden tartışma yaşandı. Özkan Açıkgöz sırtını döndüğü sırada İsmail Ç., yanında getirdiği tüfekle ateş etti.

KISKIVRAK YAKALANDI

Ağır yaralanan Açıkgöz, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan İsmail Ç. emniyet ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kısa sürede yakalandı.