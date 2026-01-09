Haberler

Osmaniye'de otobüs bagajından uyuşturucu çıktı: 1 tutuklama

Osmaniye'de otobüs bagajından uyuşturucu çıktı: 1 tutuklama
Güncelleme:
Osmaniye'de bir yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada 4 kilo 715 gram metamfetamin ele geçirildi. Valizin sahibi S.L., tutuklandı.

Osmaniye'de polisin durdurduğu yolcu otobüsünün bagajında bulunan bir valizde 4 kilo 715 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli S.L., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Bu kapsamda otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste, hassas burunlu narkotik köpeğin de katılımıyla yapılan detaylı aramada, bagaj bölümünde bulunan bir valiz içerisinde 4 kilo 715 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, valizin sahibi olduğu belirlenen S.L. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.L., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
