Osmaniye'de Tünel Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 5 Yaralı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, park halindeki tıra çarpan cipte bulunan İran uyruklu bir çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tünel içerisinde meydana gelen kazada, park halindeki tıra arkadan çarpan cipte bulunan İran uyruklu çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçe ilçesi Kızlaç Tüneli'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 46 AAE 398 plakalı tır, tünel içerisinde arızalanarak park edildi. Bu sırada tünele giren İran plakalı 24 A 33397 cip park halinde bulunan tırın dorse kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle cipte bulunan İran uyruklu 1 çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır toplam 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybeden çocuğun cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Kaza nedeniyle tünel bir süre trafiğe kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

