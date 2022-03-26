Otomobillerin hurdaya döndüğü trafik kazasında bir polis memuru hayatını kaybetti - Haberler

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Otomobillerin hurdaya döndüğü trafik kazasında bir polis memuru hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobillerin hurdaya döndüğü trafik kazasında bir polis memuru hayatını kaybetti

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen kaza sonucu bir polis memuru hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi mevkiinde Barış Yılmaz (31) idaresindeki otomobil ile Osman A. idaresindeki otomobil çarpıştı.

POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerin hurdaya döndüğü kazada Gaziantep'te görev yapan polis memuru Barış Yılmaz hayatını kaybederken, eşi Şeyma Yılmaz ile Osman A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Otomobillerin hurdaya döndüğü trafik kazasında bir polis memuru hayatını kaybetti

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Otomobillerin hurdaya döndüğü trafik kazasında bir polis memuru hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polis Memuru, Gaziantep, Osmaniye, Tarsus, 3. Sayfa, Haberler

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