Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaniye merkeze bağlı Kayalı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'den Gaziantep istikametine seyreden 80 DM 178 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen S.K.K. yönetimindeki 80 AIB 231 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Süleyman Körkü (26) ile eşi Sevda Körkü (26) ve hafif ticari araçta bulunan Mehmet Toy (77) hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları titiz bir çalışmayla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-400 Karayolu'nun Düziçi-Osmaniye istikameti bir süre trafiğe kapanırken, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE