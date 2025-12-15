Haberler

Osmaniye'de feci kazada ölen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Osmaniye'de feci kazada ölen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Kayalı köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan çarpışmada 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada bir bebek yaralı olarak kurtuldu.

Osmaniye'nin Kayalı köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dün saat 19.00 sıralarında, Osmaniye'den Gaziantep istikametine seyir halinde olan 80 DM 178 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen S.K.K. yönetimindeki 80 AIB 231 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobilde bulunan makine mühendisi Süleyman Körkü (26) ile avukat eşi Sevda Körkü (26) ve hafif ticari araçta bulunan Mehmet Toy'un (77) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan ve hayatını kaybeden Mehmet Toy'un, eniştesiyle birlikte Osmaniye'deki akrabalarının cenaze programından döndüğü öğrenildi. Toy'un cenazesi, Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Süleyman Körkü ve eşi Sevda Körkü'nün ise Osmaniye'de ikamet ettikleri, aile ziyareti için geldikleri kentten dönüş yolunda kazanın meydana geldiği belirtildi. Çiftin araçta bulunan 39 günlük kız bebeklerinin kazadan yaralı olarak kurtarıldığı ve tedavilerinin hastanede sürdüğü öğrenildi. Süleyman ve Sevda Körkü'nün cenazeleri, Düziçi Yeni Mezarlığı'nda defnedildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı

Kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı
Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
Icardi hakkında bomba ayrılık iddiası! Nedenleri de belli

Yönetime "Ben gidiyorum" dedi! İşte nedeni
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Gökhan Özen'in sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Bakın evden ne aldı
Sosyal güvenlik uzmanından Bağ-Kurlulara uyarı: 2026'da daha maliyetli olacak

Uzmanından uyarı: 2026'da daha maliyetli olacak
'Eşime neden baktın' cinayetinde kamera görüntüleri ortaya çıktı

"Eşime neden baktın" cinayetinde kamera görüntüleri ortaya çıktı
title