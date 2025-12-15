Osmaniye'de feci kazada ölen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Osmaniye'nin Kayalı köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dün saat 19.00 sıralarında, Osmaniye'den Gaziantep istikametine seyir halinde olan 80 DM 178 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen S.K.K. yönetimindeki 80 AIB 231 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobilde bulunan makine mühendisi Süleyman Körkü (26) ile avukat eşi Sevda Körkü (26) ve hafif ticari araçta bulunan Mehmet Toy'un (77) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan ve hayatını kaybeden Mehmet Toy'un, eniştesiyle birlikte Osmaniye'deki akrabalarının cenaze programından döndüğü öğrenildi. Toy'un cenazesi, Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Süleyman Körkü ve eşi Sevda Körkü'nün ise Osmaniye'de ikamet ettikleri, aile ziyareti için geldikleri kentten dönüş yolunda kazanın meydana geldiği belirtildi. Çiftin araçta bulunan 39 günlük kız bebeklerinin kazadan yaralı olarak kurtarıldığı ve tedavilerinin hastanede sürdüğü öğrenildi. Süleyman ve Sevda Körkü'nün cenazeleri, Düziçi Yeni Mezarlığı'nda defnedildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - OSMANİYE