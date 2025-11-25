Haberler

Osmaniye'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Güncelleme:
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, trafik levhalarına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç trafik levhalarına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 karayolunun Düziçi-Bahçe istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 80 AGL 514 plakalı hafif ticari araç, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki trafik levhalarına çarparak güçlükle durdu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
