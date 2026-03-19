Osmaniye'de trafik kazası 1 ölü 3 yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kadirli-Andırın karayolu Yenigün köyü yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö. yönetimindeki 33 P 4812 plakalı hafif ticari araç ile M.D. idaresindeki 80 ADZ 777 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Döne Özdağ (55) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi Kadirli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE