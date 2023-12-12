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Osmaniye'de tıra arkadan çarpan kamyon şoförü hayatını kaybetti

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Osmaniye'de arıza nedeniyle yol kenarında duran tıra arkadan çarpan kamyon şoförü hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de kamyon tıra arkadan çarptı: 1 ölü

OSMANİYE - Osmaniye'de arıza nedeniyle yol kenarında duran tıra arkadan çarpan kamyon şoförü hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Düziçi ilçesi Şekerdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Osmaniye istikametine giden 27 TM 884 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen kamyon, arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonda bulunan şoför hayatını kaybetti.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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