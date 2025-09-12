Osmaniye'de Terör Operasyonları: İki Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir hafta içerisinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.

Hasanbeyli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütünü övücü ve özendirici içerikler paylaşan H.İ.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 100 tabanca fişeği, 1 cep telefonu ile toplatma kararı bulunan 28 yasaklı kitap ele geçirildi.

Kadirli ilçesinde düzenlenen başka bir operasyonda ise, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, meslekte komiser olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen A.K. yakalandı.

Her 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - OSMANİYE