Haberler

Osmaniye'de Terör Operasyonları: İki Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de Terör Operasyonları: İki Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 2 şüpheliyi yakaladı. DEAŞ'ı öven bir kişi ve FETÖ üyesi eski bir komiser tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir hafta içerisinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.

Hasanbeyli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütünü övücü ve özendirici içerikler paylaşan H.İ.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 100 tabanca fişeği, 1 cep telefonu ile toplatma kararı bulunan 28 yasaklı kitap ele geçirildi.

Kadirli ilçesinde düzenlenen başka bir operasyonda ise, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, meslekte komiser olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen A.K. yakalandı.

Her 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Köy meydanında tacizcisini öldüren Azra'ya mahkemeden güzel haber

Köy meydanında tacizcisini öldüren Azra'ya mahkemeden güzel haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boynuna salıncak ipi dolanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

3 yaşındaki çocuk salıncakta sallanırken feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.